Amazon поднял сотрудникам зарплату до 26 миллионов рублей в год

Компания Amazon более чем в два раза увеличила максимальную базовую заработную плату, которую она выплачивает своим сотрудникам, с 160 до 350 тысяч долларов в год (более 26 миллионов рублей). Об этом пишет Bloomberg.

«В прошлом году рынок труда был особенно конкурентным. Проведя тщательный анализ, взвесив экономику нашего бизнеса и необходимость оставаться конкурентоспособными для привлечения и удержания лучших специалистов, мы решили значительно поднять наш уровень компенсации», — сообщила компания сотрудникам.

Как и многие крупные работодатели, Amazon в последнее время изо всех сил пытается нанять и удержать работников. Компания долгое время полагалась на вознаграждение акциями, делая ставку на то, что это может мотивировать работников, даже если базовая зарплата низка.

По некоторым данным, текучесть кадров внутри Amazon достигла кризисного уровня, а в прошлом году уволились рекордные 50 вице-президентов. По состоянию на 31 декабря, на гиганта электронной коммерции работало 1,6 миллиона человек по всему миру, включая складских работников с почасовой оплатой и офисных сотрудников. Amazon отказался сообщить, сколько сотрудников получат повышение зарплаты.

Компания платит работникам склада не менее 15 долларов в час, а в сентябре заявила, что подняла размер выплат до 18 долларов в час.

Десять богатейших людей планеты смогли стать вдвое богаче за время пандемии коронавируса. На втором месте рейтинга находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 183 миллиарда долларов.