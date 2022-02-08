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Белоруссия обвинила латвийский самолет в нарушении границы

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Кадр: телеграм-канал «Пограничный комитет Беларуси»

Белорусские пограничники обвинили латвийский самолет Ан-2 в нарушении воздушного пространства республики. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram.

По данным ведомства, во вторник, 8 февраля, легкомоторный самолет залетел на белорусскую территорию на 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию.

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что самолет президента Франции Эммануэля Макрона по пути в Москву облетел территорию Белоруссии. Судя по траектории движения президентского борта, пилот выбрал маршрут через воздушное пространство соседних Литвы и Латвии.

В июне 2021 года Евросоюз запретил европейским авиалиниям совершать рейсы над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил вынужденную посадку из-за сообщения о бомбе. Сразу после посадки был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

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Варвара Кошечкина
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