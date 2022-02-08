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Американская хоккеистка клюшкой разбила лицо судье в матче на Олимпиаде в Пекине

Канадская судья получила рассечение губы после удара клюшкой по лицу на Олимпиаде в Пекине

Фото: Brian Snyder / Reuters

Хоккеистка сборной США Аманда Кессел нанесла травму арбитру Сианне Лифферс в матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Эпизод попал в трансляцию телеканала «Матч! Игра».

В начале второго периода американский форвард, проезжая по чужой зоне, высоко подняла клюшку и неумышленно нанесла удар канадской судье. Та получила рассечение губы, с разбитым лицом арбитр отправилась в подтрибунное помещение для получения медицинской помощи.

Встреча прошла во вторник, 8 февраля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Канады. Этот результат позволил «кленовым листьям» занять первое место в группе А.

В той же группе выступает сборная России, которая проиграла и американкам, и канадкам. Последним матчем группового этапа для россиянок станет поединок с Финляндией, который пройдет 8 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Алексей Гусев
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