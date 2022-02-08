Байден и Шольц обсудили антироссийские санкции

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на завершившихся переговорах в Вашингтоне обсудили возможность введения антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом они заявили на совместной пресс-конференции, передает ТАСС.

Шольц отметил, что санкции в случае дестабилизации в украинском регионе будут очень жесткими и всеобщими.

«Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ. Одновременно важно использовать все дипломатические возможности», — отметил канцлер ФРГ, добавив, что переговоры с Россией являются «очень хорошим знаком».

Байден, в свою очередь, отметил, что на встрече обсуждалось тесное сотрудничество США и Германии и готовящийся пакет санкций, который демонстрирует решительные намерения. По его словам, основной темой переговоров было «сдерживание российской угрозы».

Ранее американский лидер на встрече с Шольцем в Вашингтоне заявил, что Германия является одной из ближайших союзниц Соединенных Штатов. Глава Белого дома отметил, что стороны действуют в отношении России в полном согласии друг с другом. Он также добавил, что США и ФРГ совместно работают над вызовами КНР.

До этого канцлер ФРГ назвал целью своего визита в США направление России сообщения о том, какие последствия будут у нарушения суверенитета Украины. Он добавил, что в этом единодушны все европейские союзники.

