Чимаев пообещал закончить бой с экс-претендентом на пояс UFC в первом раунде

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев обменялся сообщениями в Twitter с бразильцем Гилбертом Бернсом. Разговор доступен в Twitter.

Бернс и Чимаев обменялись шутками относительно поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Чеченец и бразилец проведут бой в апреле. Чимаев пообещал нокаутировать оппонента и закончить встречу в первом раунде.

Бернс становился претендентом на пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. В феврале 2021-го он уступил действующему обладателю титула Камару Усману.

Чимаев не знает поражений в профессиональных MMA. В своем последнем поединке чеченец финишировал китайца Ли Цзинляна в первом раунде. Схватка прошла на турнире UFC в Абу-Даби в октябре 2021-го.

Чимаев провел четыре поединка в UFC. В каждом из них он добивался досрочной победы.