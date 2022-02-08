Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай назвал бесполезным расширение НАТО

Представительство КНР в ЕС выступило против расширения НАТО и назвало его бесполезным

Фото: Pixabay

Представительство КНР в Европейском Союзе (ЕС) выступило против расширения НАТО и назвало его бесполезным для усилий, которые предпринимают якобы для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — заявили в представительстве Китая.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

Ранее российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва категорически против расширения НАТО на восток. В таких условиях он указал на нелогичность заявлений Запада об «агрессивных» действиях России. Путин объяснил, что расширение НАТО на востоке представляет угрозу для России. Это будет означать «дальнейшее распространение НАТО» к российским границам.

В начале февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО на восток является «историей большого успеха». По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США отказался комментировать поставку комплексов THAAD на Украину
Раскрыта личность подозреваемого в порче картины ученицы Малевича
Тело российского депутата нашли с огнестрельным ранением
Японский гигант распадется на две части
Ведущая Первого канала назвала причины снижения количества браков
Олимпийский чемпион Кондратюк объяснил ошибки в короткой программе Игр-2022
МИД России назвал условия признания правительства талибов
Оценена возможность передачи антител к COVID-19 с молоком матери
Минобороны Украины заявило об отсутствии «ударных сил» России на границе
Москвичи обсудили стиль одной из самых темных станций столичного метро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.