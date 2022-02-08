Путин выступил против расширения НАТО на Восток

Москва категорически против расширения НАТО на Восток, с таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

Как уточнил глава государства, Москва против вступления стран, находящихся на Востоке, в Североатлантический альянс. В таких условиях он указал на нелогичность заявлений Запада об «агрессивных» действиях России.

Путин объяснил, что расширение НАТО на Востоке представляет угрозу для России. Это будет означать «дальнейшее распространение НАТО» к российским границам. «Не мы же двигаемся к НАТО, а альянс двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна — по меньшей мере не соответствует здравой логике», — подчеркнул Путин.

Путин и Макрон встретились в понедельник, 7 февраля. Их беседа длилась более пяти часов, по итогам которой президент России оценил мероприятие как «полезное и содержательное».

Путин уточнил, что в случае нападения Украины на Крым произойдет конфликт с НАТО.