Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин выступил против расширения НАТО на Восток

Президент России Путин: Москва категорически против расширения НАТО на Восток
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва категорически против расширения НАТО на Восток, с таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет РИА Новости.

Как уточнил глава государства, Москва против вступления стран, находящихся на Востоке, в Североатлантический альянс. В таких условиях он указал на нелогичность заявлений Запада об «агрессивных» действиях России.

Путин объяснил, что расширение НАТО на Востоке представляет угрозу для России. Это будет означать «дальнейшее распространение НАТО» к российским границам. «Не мы же двигаемся к НАТО, а альянс двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна — по меньшей мере не соответствует здравой логике», — подчеркнул Путин.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

Путин и Макрон встретились в понедельник, 7 февраля. Их беседа длилась более пяти часов, по итогам которой президент России оценил мероприятие как «полезное и содержательное».

Путин уточнил, что в случае нападения Украины на Крым произойдет конфликт с НАТО.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал последствия нападения Украины на Крым
Путин выступил против расширения НАТО на Восток
Путин высказался о власти на Украине
Путин рассказал о двух попытках Украины решить конфликт в Донбассе военным путем
Блогерша показала способ визуально увеличить ягодицы на фото
Путин обратился к Киеву фразой «нравится не нравится — терпи моя красавица»
НАТО обвинили в попытках поучать Россию
Макрон обсудил с Путиным размещение ядерного оружия в Белоруссии
Раскрыта стратегия Запада против России
Макрон предложил найти новые механизмы обеспечения стабильности в Европе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.