Столтенберг назвал расширение НАТО на восток «историей большого успеха»

Расширение НАТО на восток является «историей большого успеха», в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это способствовало распространению свободы и демократии в Европе. Он прокомментировал совместное заявление России и Китая, в котором говорится, что страны против дальнейшего расширения НАТО. Столтенберг напомнил, что за последние десятилетия к международной организации присоединились страны Центральной и Восточной Европы. С конца холодной войны число членов организации почти удвоилось.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха», — назвал генеральный секретарь.

Москва и Пекин ранее призвали альянс отказаться от подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что отношения Москвы и Пекина приобрели беспрецедентный характер.