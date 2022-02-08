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Кремль ответил на прогноз экспертов об отставке Зюганова с поста лидера КПРФ

Песков назвал абсурдным прогноз экспертов об отставке Зюганова с поста председателя КПРФ

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Прогноз экспертов о том, что власти якобы могут потребовать отставки Геннадия Зюганова с поста председателя КПРФ, является абсурдным. Так на него ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Именно поэтому постановка данного вопроса неверная, добавил Песков.

Ранее представитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов дал совет президенту России Владимиру Путину для победы над альянсом НАТО. Главе государства нужно почитать труды Владимира Ленина и изучить его политические инструменты. Это позволит восстановить Россию, отметил Зюганов.

Кроме того, Зюганов оценил предложения захоронить Владимира Ленина. Подобные идеи высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть, добавил он. 21 января сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 98-летия со дня его смерти.

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Юлия Ямпольская
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