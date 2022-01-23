Зюганов дал совет Путину для победы над НАТО

Представитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов дал совет президенту России Владимиру Путину для победы над альянсом НАТО. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами издания «Свободная пресса», передает URA.RU.

По словам лидера КПРФ, российскому президенту необходимо почитать труды Владимира Ленина и изучить его политические инструменты. Это позволит восстановить Россию, уверен Зюганов.

«Я вчера очень внимательно пересмотрел и перечитал книгу „У великой могилы“ 1924 года издания эту книгу. И советую президенту и правительству внимательно ее изучить», — отметил политик.

«НАТОвцы, американцы и глобалисты душат Россию, потому что им не нужны конкуренты. И поэтому нам надо сделать все, чтобы ленинско-сталинская модернизация была реализована в новых условиях», — подытожил Зюганов.

Ранее Зюганов прокомментировал предложения захоронить Владимира Ленина. По его словам, подобные идеи высказывают малограмотные люди, потерявшие всякую совесть. Отмечается, что в пятницу, 21 января, сторонники КПРФ возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в честь 98-летия со дня его смерти.