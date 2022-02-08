На Украине рассказали о подготовке России к «захвату» Крыма

Россия годами вела тщательную подготовку к «захвату» Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

По его словам, присоединение Крыма к России стало результатом спецоперации, которая «шла более двух-пяти лет». В частности, как полагает экс-разведчик, Москва активно раздавала гражданство жителям полуострова и юго-востока страны. «Внедрялись российские граждане во все органы власти», — рассказал Бурба.

Он подчеркнул, что украинское руководство до 2014 года не обращало внимание на эту подготовку, из-за чего «проспало» присоединение и начало войны в Донбассе. «Это наша ошибка, и мы за это поплатились», — добавил бывший военный, отметив, что украинская разведка располагала данными о таком сценарии заранее.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал действия России по присоединению Крыма абсолютно прагматичными. Он объяснил это нестабильностью центральной власти после Евромайдана и особым статусом полуострова в Конституции страны.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина не признала итогов плебисцита и объявила полуостров оккупированным, с ней согласились большинство западных стран.