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Министр обороны Украины назвал прагматичными действия России в Крыму в 2014 году

Глава Минобороны Украины Алексей Резников: Россия взяла Крым абсолютно прагматично

Фото: Александр Клименко / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал абсолютно прагматичными действия России в Крыму в 2014 году. Интервью с ним опубликовало издание LB.ua.

«Крым они [Россия] взяли абсолютно прагматично», — заявил глава Минобороны.

По его словам, Украина в тот момент была слабой, в стране отсутствовала стабильная центральная власть. Кроме того, Крым имел статус автономной республики, а не области. Резников полагает, что если бы Крым был областью, то там не было бы ни парламента, ни референдума.

«Крым им легко дался, потому что Запад позволил им это сделать. Сейчас уже так не получится», — продолжил Резников. По мнению министра, в Кремле убеждены, что российскую армию часть украинского населения будет встречать «с цветами». Однако то, что произошло в Донбассе, уже невозможно в Харькове, Сумах или Чернигове, заключил чиновник.

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В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления, что существует угроза российского военного вторжения на Украину. Москва категорически отвергает подобные обвинения. Замдиректора Департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев заявил, что в Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между россиянами и украинцами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Этим событиям предшествовало свержение президента Украины Виктора Януковича в ходе массовых протестов, известных как Евромайдан.

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София Сарджвеладзе
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