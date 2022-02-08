Жена «Омбудсмена полиции» назвала свою версию уголовного преследования мужа

Жена правозащитника и основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова озвучила свою версию уголовного преследования мужа — она считает, что его посадили из-за личной неприязни к нему в МВД. Об этом Александра Воронцова во вторник, 8 февраля, рассказала «Ленте.ру».

Показания против основателя паблика «Омбудсмен полиции» дал некий оперативник Расим Курбанов: он сообщил, что Воронцов якобы злоупотребил его доверием. По версии Курбанова, Воронцов вымогал у него 300 тысяч рублей за то, что не будет распространять интимные фото оперативника, которые к Воронцову в руки попали едва ли не случайно.

При этом фото Курбанова оказались в сети еще до вымогательства. По мнению Александры Воронцовой, это оговор: оперативник, ключевой свидетель обвинения, почему-то «вспомнил» о вымогательстве лишь спустя три года после случившегося. В пользу мнения Александры говорит и многолетняя переписка Воронцова и Курбанова, которая противоречит обвинениям.

«Я убеждена, что вся это грубая фальсификация — результат личной неприязни должностных лиц МВД, из-за которой страдают ни в чем не повинные люди, вся наша семья», — подытожила Воронцова.

По словам Александры, в настоящее время ее супруг чувствует себя нормально, но подавлен: мужчина тяжело переживает разлуку с семьей. Шестилетняя дочь Владимира постоянно спрашивает свою мать, почему папа так долго не приезжает и вернется ли вообще когда-нибудь. Ребенок почти два года растет без отца.

20 января сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) назначил доследственную проверку возможной фальсификации доказательств по делу Владимира Воронцова.

По версии следствия, в октябре 2017 Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за то, что не обнародует интимные фото полицейского. Не получив требуемое, обвиняемый выложил фото в сеть. Аналогичные эпизоды ему вменяются в 2018 и 2020 годах. Следователи считают, что в своем паблике Воронцов оскорблял действующих сотрудников МВД и публиковал заведомо ложные сведения.