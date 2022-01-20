Следователи решили проверить возможную фальсификацию в деле «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет России назначил доследственную проверку возможной фальсификации доказательств по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве и других преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомство обратились адвокаты фигуранта, которые сообщили об отказе от своих показаний двух женщин, которые прежде обвиняли Воронцова в преступлениях. В октябре 2021 года бывшая сотрудница полиции из Саранска Ирина Андина на суде заявила, что Воронцов не вымогал у нее деньги. Она его оговорила в надежде вернуться на службу в полицию. На следствии Андина заявляла, что Воронцов вымогал у нее 30 тысяч рублей, шантажируя интимным видео.

Также от своих слов решила отказаться и свидетельница со стороны обвинения.

Адвокат обвиняемого указал, что в случае возбуждения уголовного дела о фальсификации доказательств по итогам проверки суд вернет дело Воронцова в прокуратуру ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Его обвинили по статьям 163 УК РФ («Вымогательство»), 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»), 128.1 УК РФ («Клевета») и восьми эпизодам статьи 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, в октябре 2017 Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий интимного характера. Не получив сумму, обвиняемый выложил их в интернет. Аналогичные эпизоды ему вменяются в 2018 и 2020 годах. Следователи считают, что в своем паблике Воронцов оскорблял действующих сотрудников МВД и публиковал заведомо ложные сведения.

Владимир Воронцов долгое время работал в полиции, дослужился до оперуполномоченного Центра «Э» главного управления столичного МВД. После увольнения создал проект «Омбудсмен полиции», куда начали обращаться с жалобами действующие сотрудники МВД. С середины 2019 года он стал активно указывать на профнепригодность отдельных руководителей министерства.