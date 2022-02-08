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Малышева назвала условия для неотложного вызова врача при ОРЗ

Ведущая Малышева рассказала, что при температура выше 38,5 и одышке нужно вызывать врача

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, когда при признаках ОРЗ нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Условия для неотложного вызова врача она назвала в посте, опубликованном в Instagram.

По словам специалиста, симптомы ОРЗ часто могут быть признаком заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. «Косвенно о том, что вы болеете омикроном, может свидетельствовать либо бессимптомное течение, потому что 50 процентов людей не имеют никаких симптомов, либо очень легкое течение в виде ОРЗ, когда болезнь проходит за один-три дня», — пояснила врач.

По словам медика, обращаться за медицинской помощью нужно в случаях, если температура тела выше 38,5 градуса держится в течение трех дней и более, при этом не помогают жаропонижающие. Еще одним поводом проконсультироваться со специалистом она назвала появление одышки. «То есть вы не можете подняться на второй этаж без остановок или задыхаетесь, когда говорите», — пояснила специалист.

Ранее Малышева назвала ключевое отличие омикрона от других штаммов коронавируса. Врач заявила, что он не проникает ниже верхних дыхательных путей. По словам медика, новый вариант коронавируса поражает область носоглотки. При этом опасность предыдущих штаммов COVID-19 заключалась в том, что они поражали легкие, подчеркнула Малышева.

Асель Минбаева
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