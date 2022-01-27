Малышева назвала ключевое отличие омикрона от других штаммов коронавируса

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала ключевое отличие омикрон-штамма от других вариантов коронавируса. Медик заявила, что этот COVID-19 не поражает легкие. Об этом она рассказала в прямом эфире в своем Instagram.

Малышева выразила уверенность в том, что ситуация с омикрон-штаммом, с точки зрения врачей, более или менее спокойная. Специалист объяснила это особенностью нового варианта вируса. «Штамм омикрон, хоть и мутировавший, не проникает ниже верхних дыхательных путей», — отметила телеведущая.

По словам медика, омикрон поражает область носоглотки. При этом опасность предыдущих штаммов COVID-19 заключалась в том, что они поражали легкие, подчеркнула Малышева.

Ведущая добавила, что заболевание, вызванное омикроном, протекает как легкое ОРЗ. В связи с этим она порекомендовала больным с этим штаммом оставаться дома и лечиться безрецептурными препаратами. «Не надо себе назначать антикоагулянты, гормоны, смысла нет, потому что в легкие ничего не попадает. И нечего разжижать тромбы, их нет при этой легчайшей форме коронавируса», — обратилась к зрителям Малышева.

Ранее вирусолог Петр Чумаков дал прогноз по спаду инфицирования омикрон-штаммом в России. Специалист счел, что волна омикрона снизится после десятых чисел февраля.