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Названы самые подорожавшие за год продукты в России

В России за год больше всего из продуктов подорожали пельмени, гречка и сосиски

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Пельмени, сосиски и гречка подорожали больше всего в несетевой рознице за год, в целом цены на продукты взлетели на 10 процентов. Самые подрожавшие продукты названы в исследовании компании «Эвотор» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Гречка прибавила в цене 24 процента, сосиски -— 22 процента, пельмени — 21 процент, пряники и вафли — 18 процентов, пюре и лапша быстрого приготовления — 17 процента. В январе больше всего подорожали зефир, пастила и шоколадные конфеты (на четыре процента к декабрю прошлого года). Макароны, гречка, рис, пряники и вафли выросли в цене на три процента.

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Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в январе выросли на пять процентов к декабрю 2021 года и на четыре процента к январю прошлого года. По сравнению с январем 2021 года сигареты увеличились в цене на 14 процентов, алкоголь -— на четыре процента.

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции в России в 2022 году с 4 до 5,9 процента. По данным источника «Ведомостей», показатель был пересмотрен в связи с указом президента России Владимира Путина.

В сентябре 2021 года глава государства получил кабмину до 4 февраля уточнить прогноз социально-экономического развития, который учитывает в том числе показатели инфляции, чтобы оценить изменение основных параметров федерального бюджета на 2022-2024 годы.

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Мария Строителева
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