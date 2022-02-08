В США отказались терять F-35 ради Украины в войне с Россией

В потенциальном военном конфликте с Россией в Восточной Европе, в частности, на Украине, НАТО стоит отказаться от использования американских истребителей пятого поколени F-35 Lightning II из-за высокого риска потери этих малочисленных и дорогостоящих самолетов, говорится в публикации Defense News.

«Высококачественные самолеты просто слишком дороги и малочисленны, чтобы подвергать их риску в оспариваемом воздушном пространстве над побережьем [Черного моря]. Поскольку эти самолеты удалены от района наземного боя, они окажутся менее эффективными в качестве непосредственной авиационной поддержки», — пишет американское издание.

Отмечается, что хотя F-35 Lightning II может нанести удар по наземным целям с более безопасных высот, расстояние, необходимое для работы российских передовых зенитных ракетных комплексов (ЗРК), позволяет последним «стрелять и уходить». «К моменту прибытия [выпущенного F-35 Lightning II] боеприпаса цели [в виде российского ЗРК] может не быть», — говорится в публикации.

Defense News пишет, что господство в воздушном пространстве российской стороной будет обеспечиваться посредством тактических беспилотников, низколетящих ракет, барражирующих боеприпасов и средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Издание отмечает, что силы НАТО испытывают острую потребность в тяжелой артиллерии.

В феврале издание Business Insider написало, что популярность F-35 Lightning II в Европе можно объяснить желанием западных стран сотрудничать с США на фоне усиления российской военной активности. В публикации говорилось, что европейские страны покупают данный самолет с «прицелом на Россию».