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Популярность F-35 в Европе объяснили «прицелом на Россию»

В Business Insider рассказали о покупке Европой истребителей F-35 с «прицелом на Россию»

Фото: Reuters

Популярность американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в Европе можно объяснить желанием западных стран сотрудничать с США на фоне усиления российской военной активности, пишет Business Insider.

«Крупные закупки высокотехнологичной техники вроде F-35 часто приводят к более тесному сотрудничеству с США, например, через обучение пилотов и техников. Использование одних и тех же систем также улучшает военную совместимость с США», — рассказали в издании.

В публикации говорится, что европейские страны покупают самолет с «прицелом на Россию».

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В январе в 19FortyFive посчитали, что российский Су-57 с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения, поскольку он отстает от боевых стелс-самолетов F-22 Raptor, F-35 Lightning II и J-20.

В том же месяце в The Drive написали, что Военно-воздушные силы (ВВС) США доверили компании Space Micro разработку терминала, позволяющего передавать данные от маневрирующего истребителя вроде F-35 Lightning II на геостационарный спутник со скоростью около 10 гигабит в секунду.

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Иван Потапов
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