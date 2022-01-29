F-35 передаст данные на спутник со скоростью 10 гигабит в секунду

Военно-воздушные силы (ВВС) США доверили компании Space Micro разработку терминала, позволяющего передавать данные от маневрирующего истребителя вроде F-35 Lightning II на геостационарный спутник со скоростью около 10 гигабит в секунду, пишет американское издание The Drive.

Для обмена информацией планируется использовать лазерную связь. Издание пишет, что использование канала «атмосфера — космос» позволит избежать воздействия на системы самолета наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Основная трудность разработки — обеспечение устойчивости связи при маневрировании самолета.

The Drive утверждает, что лазерный канал связи практически возможно заглушить лишь при условии нахождения «вражеского объекта» непосредственно между приемником и передатчиком. Издание напоминает, что использование лазеров в разреженной атмосфере и космосе позволяет избежать искажений, характерных для наземных систем.

В январе Space24 сообщило, что в середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе.

В декабре 2021 года Defense News сообщило, что Минобороны США захотело напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к своим будущим орбитальным сетям, что позволит солдатам в полевых условиях быстрее получать доступ к соответствующим данным.

В мае 2020 года издание Popular Mechanics напомнило, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов.