Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

F-35 передаст данные на спутник со скоростью 10 гигабит в секунду

Space Micro разработает терминал для передачи данных от F-35 на спутник

Фото: U.S. Air Force / Capt. Kip Sumner / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США доверили компании Space Micro разработку терминала, позволяющего передавать данные от маневрирующего истребителя вроде F-35 Lightning II на геостационарный спутник со скоростью около 10 гигабит в секунду, пишет американское издание The Drive.

Для обмена информацией планируется использовать лазерную связь. Издание пишет, что использование канала «атмосфера — космос» позволит избежать воздействия на системы самолета наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Основная трудность разработки — обеспечение устойчивости связи при маневрировании самолета.

The Drive утверждает, что лазерный канал связи практически возможно заглушить лишь при условии нахождения «вражеского объекта» непосредственно между приемником и передатчиком. Издание напоминает, что использование лазеров в разреженной атмосфере и космосе позволяет избежать искажений, характерных для наземных систем.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

В январе Space24 сообщило, что в середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе.

В декабре 2021 года Defense News сообщило, что Минобороны США захотело напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к своим будущим орбитальным сетям, что позволит солдатам в полевых условиях быстрее получать доступ к соответствующим данным.

В мае 2020 года издание Popular Mechanics напомнило, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Вирусолог спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в России
Названа сумма прибыли российского бюджета от майнинга биткоинов
В Госдуме предложили расширить право россиян на ипотечные каникулы
Оценены последствия протестов дальнобойщиков в Канаде
Медведчук обвинил Зеленского в создании паники на Украине
Врач предупредил об опасности намеренного заражения омикрон-штаммом
Суд вернул иск россиянина из-за неисполнения его мечты Дедом Морозом
В Совфеде объяснили нежелание Финляндии вступать в НАТО
Россиян в ДНР и ЛНР предупредили о призыве в армию
Байден завел кошку в Белом доме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter