Минобороны США захотело в онлайн-режиме следить за Россией

Минобороны США захотело напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к своим будущим орбитальным сетям, что позволит солдатам в полевых условиях быстрее получать доступ к соответствующим данным, пишет Defense News. В перспективе это может позволить практически в онлайн-режиме следить за Россией и Китаем из космоса, за доли секунды определяя положение цели для удара.

Издание отмечает, что американские военные заинтересованы в получении прямого доступа к изображениям со спутников по двум причинам: развитие сетей с малой задержкой сигнала вроде Starlink, которые позволяют доставлять данные из любой точки мира к солдату или оружейному комплексу быстрее, чем когда-либо, и растущему числу коммерческих поставщиков изображений со спутников, собирающих большие объемы полезной для Пентагона информации.

Defense News пишет, что в настоящее время Минобороны США способно сократить время передачи данных от спутника до солдата с 20 минут до 20 секунд, используя для связи между ними наземную станцию, интегрированную в одну из оборонных сетей. Теперь Пентагон захотел передавать данные от коммерческих спутников непосредственно на собственные низкоорбительные космические аппараты, минуя наземные станции. Для этого предлагается использовать, в частности, оптические межспутниковые каналы передачи данных.

«Доступ к коммерческим данным разведки и наблюдения вместе с сокращение сроков их передачи являются критически важными компонентами в борьбе с растущими угрозами нашим космическим системам и нашей национальной безопасности», — сказал изданию исполнительный директор программы по космическому развитию в Командовании космических систем США полковник Брайан Денаро.

Defense News напоминает, что отдельные этапы соответствущих работ ведутся, в частности, в рамках программ Convergence и Blackjack.

В октябре 2020 года издание C4ISRNET написало, что в рамках проекта Convergence армия США может использовать космические аппараты и искусственный интеллект (ИИ) для нанесения точного удара по позициям вероятного противника, в частности России и Китая. Так, низкоорбитальные спутники задействуются для получения снимков поля боя. Соответствующие сведения поступают на наземную станцию ​​обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), где проходят обработку системой ИИ Prometheus, выявляющей расположение объектов противника. Затем данные координаты передаются на командный пункт, где обрабатываются системой Tactical Assault Kit. Там система ИИ FIRES Synchronization to Optimize Responses in Multi-Domain Operations (FIRESTORM) определяет конкретное орудие, которое должно применяться для уничтожения объектов вероятного противника, после чего оператор согласовывает рекомендацию, и данные о наведении отправляются в систему вооружения или солдату для нанесения удара.

В сентябре того же года Defense News сообщило, что армия США провела учения в рамках проекта Convergence, предполагающего объединение пилотируемых и беспилотных средств и использование систем управления с ИИ и машинным обучением. Издание написало, что в ходе многодоменных учений, проходивших на полигоне Юма (Аризона), проводилось определение местоположения с последующим уничтожением нескольких объектов противника, созданных, в частности по примеру российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

В мае издание Popular Mechanics напомнило, что космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX поддерживают проект Blackjack («Черный валет») Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов. Согласно данной программе предполагается развертывание на околоземной орбите вместо громоздких дорогих спутников системы небольших дешевых космических аппаратов, которые бы отслеживали действия противника и использовались для целенаведения высокоточного оружия. При этом потеря небольшого количества подобных спутников, например, в случае их уничтожения противником, практически бы не сказывалась на работе орбитальной группировки в целом.