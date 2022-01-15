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Выводимые «Союзами» британские спутники используют против России

Space24: спутники OneWeb позволят Великобритании следить за Россией

Фото: Роскосмос

В середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе, пишет Space24. В перспективе это позволит следить за перемещениями российских военных и техники, помогая наводить на цели ударные беспилотники.

Ожидается, что космические аппараты высокоскоростного доступа в интернет OneWeb, выводимые на орбиту российскими средними ракетами «Союз-2», будут использоваться, в частности, для обеспечения «передачи видеопотоков в реальном времени с датчиков, установленных, например, на беспилотных летательных аппаратах».

«Являясь поставщиком услуг военной спутниковой связи, Airbus теперь собирается использовать возможности спутниковой группировки OneWeb для предоставления новых и расширенных телекоммуникационных услуг британским и отдельным европейским вооруженным силам и службам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование OneWeb и наземных станций вместе с имеющимися космическими аппаратами позволит военным пользователям переключаться между спутниковой связью на низкой околоземной и геостационарной орбитах, используя преимущества гибкой и функциональной сети.

Space24 напоминает, что британские спутники OneWeb серийно производятся на заводе Airbus в США.

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В декабре 2021 года Defense News сообщило, что Минобороны США захотело напрямую подключить коммерческие спутники, предоставляющие изображения поверхности Земли, к своим будущим орбитальным сетям, что позволит солдатам в полевых условиях быстрее получать доступ к соответствующим данным.

В октябре 2018 года представитель ФСБ Владимир Садовников рассказал о необходимости ограничить доступ к проекту высокоскоростного спутникового интернета OneWeb из соображений безопасности.

В июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb, для чего Arianespace купит у России 21 ракету-носитель «Союз-2». В «Роскосмосе» тогда заявили, что заключение контракта обеспечило «на несколько лет вперед полную загрузку ряда отечественных предприятий ракетно-космической промышленности», в частности, ракетно-космического центра «Прогресс», выпускающего ракеты «Союз-2».

С февраля 2019 года по декабрь 2021 года в ходе 12 пусков российские ракеты «Союз-2» вывели на околоземную орбиту 394 космических аппарата OneWeb. В 2022 году запланировано семь пусков данного носителя с британскими спутниками.

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Иван Потапов
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