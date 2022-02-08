Зеленский сравнил «финляндизацию» и украинизацию

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном сравнил «финляндизацию» и украинизацию. Зеленский заявил, что впервые услышал такой термин применительно к Украине и напомнил о независимости страны. Трансляцию передает «Украина 24» на YouTube.

«Эммануэль сказал, что он такого не говорил. "Финляндизация" Украины... первый раз такое слышу. Мы же не предлагаем никому украинизацию. Я считаю, что каждое государство суверенно, и тем прекрасно», — рассудил Зеленский.

До того сам Макрон ответил журналистам, что не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным идею о якобы «финляндизации» Украины. Ранее об этом сообщили французские СМИ, косвенно подтвердил использование термина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Финляндизация» — политический термин, означающая активное сотрудничество двух государств в сфере внутренней и внешней политики, позволяющая им сохранять нейтральный статус по отношению друг к другу. При этом одна из сторон выступает в качестве «старшего брата», диктуя некоторые условия, а «младшее» государство исполняет их. У «младшего», однако, остается достаточно свобод — у него нет необходимости вступать в какие-либо союзы, независимость оно не теряет. В качестве прародителя термина выступают отношения Финляндии и СССР после Второй мировой войны.

При этом украинизация — совершенно другой термин, обозначающий политику продвижения украинского языка и культуры на определенной территории. Украинизации большинства регионов современной Украины дали старт в 1917 году. Первыми ее начали независимые украинские власти после Октябрьской революции в России, а затем активно продолжили большевики в рамках советской национальной политики в 1920-1930 годы. Благодаря усиленной украинизации прекратила существование идея о создании «триединого русского народа», принятая в качестве национальной политики Российской империи, а некоторые области с преимущественно великоросским (на современный лад, русским) принудительно перевели на украинский язык.

Ранее на Украине территории четырех российских регионов назвали украинскими землями. К Украине приписали Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.