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Среда обитания

Галкин рассказал о чистке снега на территории замка

Максим Галкин рассказал, что снег на участке чистят люди с именами Саша, Ваня и Андрей

Фото: @maxgalkinru

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин назвал имена людей, которые чистят снег на его участке. Об этом он рассказал подписчикам в сторис Instagram.

Поклонники поинтересовались у артиста, кто убирает снег на территории замка, где Галкин проживает с семьей. «Саша, Ваня и Андрей, дай Бог им здоровья!» — написал телеведущий.

Галкин также вышел в сад, отметив, что всю территорию замело снегом. Подписчики также попросили артиста показать вид из замка — Галкин опубликовал в сторис фото, сделанное в теплое время года. В кадр попали соседние зеленеющие поля и несколько домов.

Ранее Галкин показал комнаты своего замка с роскошным интерьером. В кадр попали стены, отделанные панелями из темного дерева, а также светлого оттенка камин. Колонны и потолок оказались украшены цветочным орнаментом.

Нина Ташевская
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