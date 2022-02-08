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В центре Гамалеи сделали предупреждение по новым мутациям COVID-19

Гинцбург заявил, что новые мутации COVID-19 будут стремиться преодолевать иммунитет
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунный барьер. Такое предупреждение сделал в разговоре с «Интерфаксом» директор центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Гинцбург.

При этом нельзя точно утверждать, что вирус станет менее опасным, заметил Гинцбург.

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Директор центра Гамалеи также дал оценку контагиозности нового штамма COVID-19.

«Что-то прогнозировать, мне кажется, просто-таки невозможно. Потому что, как будут взаимодействовать мутации, которые будут позволять вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами специалисты, мне кажется, не в состоянии предугадать», — пояснил академик РАН.

Ранее Гинцбург усомнился в завершении пандемии на омикрон-штамме коронавируса.

Он отметил, что, по данным исследований, люди, прошедшие повторную вакцинацию отечественным однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», в течение трех месяцев имеют 100-процентную защиту против заражения омикроном.

Анна Щербакова
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