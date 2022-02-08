В центре Гамалеи сделали предупреждение по новым мутациям COVID-19

Новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунный барьер. Такое предупреждение сделал в разговоре с «Интерфаксом» директор центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Гинцбург.

При этом нельзя точно утверждать, что вирус станет менее опасным, заметил Гинцбург.

Директор центра Гамалеи также дал оценку контагиозности нового штамма COVID-19.

«Что-то прогнозировать, мне кажется, просто-таки невозможно. Потому что, как будут взаимодействовать мутации, которые будут позволять вирусу уходить от иммунного ответа, с другими свойствами специалисты, мне кажется, не в состоянии предугадать», — пояснил академик РАН.

Ранее Гинцбург усомнился в завершении пандемии на омикрон-штамме коронавируса.

Он отметил, что, по данным исследований, люди, прошедшие повторную вакцинацию отечественным однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», в течение трех месяцев имеют 100-процентную защиту против заражения омикроном.