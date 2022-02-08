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Ученые поставили точку в вопросе половой дисфункции у мужчин после COVID-19

В Сеченовском университете сообщили, что мужские гормоны приходят в норму после COVID-19

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Специалисты первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова поставили точку в вопросе половой дисфункции у мужчин, переболевших COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

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31 января

Ученые провели исследования и выяснили, что коронавирусная инфекция заметно снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму. Такие выводы основаны на данных о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского ковидного госпиталя, которые собирали в течение шести месяцев.

В исследованиях приняли участие 44 мужчины с COVID-19 и 44 здоровых добровольца.

Ранее врач-уролог Сергей Ильин оценил возможное влияние новой коронавирусной инфекции на размер пениса. Он объяснил, что COVID-19, как и любая инфекция, влияет на сосудистую систему, но точно никак не может изменить его размер.

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Евгения Куликова
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