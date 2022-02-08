В России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов на проезжей части

Подведомственный Минтрансу Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) разработал проект единого стандарта по безопасности пешеходов. Об этом пишет «Коммерсант».

В нем предлагается впервые ввести в нормативное употребление понятия «рефюж» и «дивертор». В проекте также фигурирует термин из гонок «Формулы-1» — «шикан».

Эксперты полагают, что все эти нововведения позволят «успокоить движение» автомобилей и способствовать безопасности пешеходов на проезжей части. В РосдорНИИ рассчитывают утвердить проект ГОСТа к концу 2022 года, но у ГИБДД и независимых экспертов к документу остаются вопросы.

Уточняется также, что первая версия документа была представлена в 2020 году, а недавно завершилось общественное обсуждение уже третьей редакции проекта.