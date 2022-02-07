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В Госдуме предложили наказание для пьяных пассажиров-дебоширов такси

Депутат Хамзаев предложил давать 2-3 года уголовной ответственности для пьяных пассажиров

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Состояние алкогольного опьянения для пассажиров-дебоширов такси должно быть как отягчающее обстоятельство, которое дополнительно дает плюс два-три года к уголовной ответственности. Такое наказание предложил депутат нижней палаты парламента, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, о полном запрете на пользование услугами перевозчиков речи быть не может. «Бывают ситуации, когда человек приехал в заведение и вместо того, чтобы сесть за руль пьяным, он едет на такси. Это абсолютно правильное действие. Нельзя садиться пьяным за руль», — подчеркнул депутат.

По его словам, гражданам, нарушающим законы, состояние алкогольного опьянения должно быть как отягчающее.

Ранее в Екатеринбурге нетрезвая компания россиян избила и ограбила водителя такси, после чего совершила нападение на проходившую мимо девушку. Кроме того, у таксиста украли три тысячи рублей, разбили телефон и выбросили ключи от машины. После приезда сотрудников полиции компания сбежала.

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Юлия Ямпольская
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