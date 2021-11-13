Пьяная компания россиян избила таксиста и напала на девушку

В Екатеринбурге компания избила и ограбила таксиста, после чего напала на девушку

В Екатеринбурге нетрезвая компания россиян избила и ограбила водителя такси, после чего совершила нападение на проходившую мимо девушку, сообщает издание Е1.

Находившаяся у подруги девушка вызвала такси, чтобы добраться до дома. После того, как она села а автомобиль, пьяная компания начала бить по машине. Водитель вышел разобраться с ними и его начали бить три человека. Пассажирка выбежала из салона, вернулась к подруге и вызвала полицию. У таксиста украли три тысячи рублей, разбили телефон и выбросили ключи от машины.

Второй жертвой компании стала проходившая мимо девушка. «Ко мне подбежали два парня, схватили за рукав, потребовали денег. Я одному в рожу и бежать», — рассказала пострадавшая. После приезда полицейских она отправилась с ними искать нападавших.

Ранее стало известно, что в Красноярске пьяного россиянина задержали за избиение полицейского. Сотрудники ДПС прибыли на вызов и обнаружили пьяную компанию, которая жгла покрышки и перекрыла автомобилями проезжую часть. Нарушители проигнорировали законные требования сотрудников полиции и попытались оказать сопротивление.