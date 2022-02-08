Героиня фильма Дудя выставила на продажу дом ради лечения за границей

Жительница Беслана Марина Дучко — бывшая заложница боевиков в захваченной в 2004 году школе №1 — выставила на продажу дом, чтобы оплатить лечение за границей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook местный журналист Заур Фарниев.

Женщина, в 2019 году ставшая героиней фильма «Беслан. Помни» (снят YouTube-блогером Юрием Дудем), вынуждена продать жилье, чтобы финансировать лечение в греческой больнице. «В связи с тяжелой ситуацией с моим здоровьем и материальным положением, так как денег не хватает на оплату лечения, семья продает дом, который был куплен для вклада денег и на черный день», — написала Дучко в своем Instagram-аккаунте. Стоимость 90-метрового коттеджа — 3 миллиона рублей.

Фарниев, в свою очередь, отметил, что российские клиники и большинство европейских отказались принимать пациентку, но греческие врачи делают все возможное для ее спасения. «Только есть одна проблема. Денег, как обычно, нет. Два миллиона, часть выделенных государством средств на помощь наиболее серьезно пострадавшим во время теракта, уже закончились, (...) а каждый месяц пребывания в клинике стоит порядка миллиона рублей. Таких денег у семьи Марины попросту нет», — пояснил журналист, призвав граждан оказать женщине финансовую помощь.

Ранее, в январе, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить еще 360 тысяч евро пострадавшим и родным погибших в теракте в бесланской школе. В списке на получение компенсации значатся 39 фамилий. Суд постановил выплатить пострадавшим в теракте от 5 до 7 тысяч евро. Семьям погибших присудили по 10 тысяч евро за каждого убитого.