США обвинили в попытках втянуть Японию в антироссийскую истерию вокруг Украины

Заявления посла США в Японии Рама Эмануэля о японском суверенитете над Южными Курилами представляют собой попытку втянуть Токио в антироссийскую истерию вокруг Украины. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) Валерий Кистанов.

Специалист отметил, что с помощью параллелей между территориальным спором России и Японии из-за Курильских остров и присоединением Крыма Вашингтон пытается добиться от Токио более рьяной поддержки своего курса в отношении России. «Здесь очень благоприятная обстановка, чтобы раздувать истерию: в Японии тезис о российском вторжении на Украину подхватывают СМИ, политики и националистические движения», — заявил Кистанов.

По словам япониста, подобные заявления со стороны США ставят японское руководство в крайне непростое положение. С одной стороны, в Токио вынуждены поддерживать политику Вашингтона и других стран «большой семерки» по украинской проблематике. С другой — японские власти понимают, что если «перегнут палку», то могут лишиться всяких надежд на урегулирование территориального спора с Россией. На все это накладывается активность правых сил в Японии, которые обвинили власти страны в излишней мягкости и потребовали ввести жесткие санкции против России в случае нападения на Украину. «Пока японские официальные лица отделываются заявлениями, что санкции будут, но они еще раздумывают над тем, какими они будут. Токио пока балансирует», — сказал Кистанов.

7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль разместил в социальных сетях видеообращение, в котором заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют Северными территориями. Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам. Его российский коллега Михаил Галузин ранее отказался признавать притязании Японии на Курильские острова. Дипломат подчеркнул, что территориальная юрисдикция России над островами была четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, которое подписали СССР, США и Великобритания.