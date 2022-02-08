Суд отклонил иск активиста Ионова к «Новой газете»

Басманный суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к «Новой газете». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«В удовлетворении исковых требований отказано», — говорится в заявлении.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан еще в августе. Активист решил привлечь редакцию «Новой газеты» к ответственности за серию заметок о том, что он получал иностранное финансирование и состоял в организациях, к которым, по словам Ионова, он отношения не имеет. Истец добивался публикации статьи-опровержения на сайте издания.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Ионов потребовал признать издание The Bell иностранным агентом. По его словам, ряд американских компаний и организаций спонсируют юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской.

Ранее после обращений Ионова в реестр иностранных агентов попали издания Meduza и «Важные истории».