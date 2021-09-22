Российский правозащитник потребовал признать The Bell иноагентом

Российский правозащитник Александр Ионов потребовал признать издание The Bell иностранным агентом. Как сообщает ТАСС, с таким предложением он обратился в Генпрокуратуру России.

«Сегодня я подал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его иноагентом. У меня есть основания полагать, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской», — сказал Ионов.

Правозащитник отметил, что издание The Bell было основано после того, как Осетинская прошла обучение в Стэнфордском университете в США. По мнению Ионова, в 2018 году журналистка встретилась с «рядом людей, предположительно работающих на ЦРУ». После этого юридическое лицо, которое является управляющей компанией The Bell, начало получать «прямое финансирование из разных организаций», уверен правозащитник.

По его словам, он раскрыл несколько американских компаний, которые выделяют деньги Осетинской.

Как отмечает агентство, ранее после обращений Ионова в реестр иностранных агентов включили издания Meduza и «Важные истории».