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Япония поддержала позицию посла США насчет южных островов Курильской гряды

Японское правительство поддержало позицию США в вопросе принадлежности южных Курил

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Японское правительство поддерживает позицию посла США Рама Эмануэля по вопросу принадлежности островов южной Курильской гряды, заявил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

«На четыре северных острова распространяется суверенитет нашей страны. Правительство намерено упорно продолжать переговоры, следуя курсу на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора [с Россией]. Мы приветствуем слова американского посла, которые выражают поддержу соответствующей позиции Японии», — подчеркнул Мацуно.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о принадлежности Курил и напомнил, что эта тема не подлежит обсуждению. По его мнению, вопрос был закрыт еще много лет назад, когда были подписаны соглашения о признании поражения Японии в войне и передаче островов под юрисдикцию СССР.

7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль разместил в социальных сетях сообщение, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями. Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.

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Дмитрий Сотак
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