Япония поддержала позицию посла США насчет южных островов Курильской гряды
Японское правительство поддерживает позицию посла США Рама Эмануэля по вопросу принадлежности островов южной Курильской гряды, заявил генсек кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.
«На четыре северных острова распространяется суверенитет нашей страны. Правительство намерено упорно продолжать переговоры, следуя курсу на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора [с Россией]. Мы приветствуем слова американского посла, которые выражают поддержу соответствующей позиции Японии», — подчеркнул Мацуно.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о принадлежности Курил и напомнил, что эта тема не подлежит обсуждению. По его мнению, вопрос был закрыт еще много лет назад, когда были подписаны соглашения о признании поражения Японии в войне и передаче островов под юрисдикцию СССР.
7 февраля посол США в Японии Рам Эмануэль разместил в социальных сетях сообщение, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями. Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.