В Госдуме высказались о принадлежности Курильских островов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался о принадлежности Курильских островов и напомнил, что эта тема не подлежит обсуждению, она закрыта. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом депутат прокомментировал очередные высказывания властей Японии о намерении продолжить консультации по поводу спорной территории. По его словам, Москва неоднократно заявляла о том, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.

«Это не может быть предметом для дискуссий в рамках переговоров о подписании мирного договора, так как отчуждение российских территорий запрещено на уровне конституции - главного закона страны», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями.

В свою очередь российский посол в Японии Михаил Галузин отметил, что страна не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он отметил легитимность территориальной юрисдикции России над этой частью островов, а также призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» западных стран.

