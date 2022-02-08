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Кейт Миддлтон обвинили в подражании Меган Маркл

Кейт Миддлтон раскритиковали за наряд на шоу Cbeebies Bedtime Stories

Фото: @cbeebieshq

Зрители детской программы обвинили герцогиню Кембриджскую Кэтрин в подражании жене принца Гарри Меган Маркл и раскритиковали ее наряд. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

40-летняя Кейт Миддлтон приняла участие в проекте Cbeebies Bedtime Stories, в рамках которого знаменитости читают на камеру детские сказки. Она появилась на кадрах, сидя в позе лотоса в голубых джинсах и бежевом свитере с этническим принтом бренда Holland Cooper стоимостью 179 фунтов стерлингов (18 300 рублей).

Читатели издания принялись обсуждать жену принца Уильяма в шоу. Многие из них сочли, что она копирует действия Меган Маркл, которая уже неоднократно читала детские сказки для различных проектов. «Подражает Меган. Но бездарно», «Меган читает детям, поэтому копирующая ее во всем Кейт делает то же самое», «Почему бы ей не перестать повторять каждое действие Маркл?» — отмечали они.

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Другие же сделали замечание образу и позе герцогини Кембриджской. «Может быть, я старомоден, но сидеть со скрещенными ногами — не очень элегантная поза для герцогини», «Может ли эта женщина быть еще более унылой и скучной. Зачем ей эта одежда?», «Ужасный и неоправданно дорогой свитер», — высказывались юзеры.

Ранее в феврале сообщалось, что Кейт Миддлтон одержала победу над Меган Маркл: ее признали самой влиятельной королевской особой. Согласно опросу, который провели среди жителей США, Миддлтон оказалась более чем в два раза популярней жены принца Гарри у американского общества.

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Айсель Эюбова
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