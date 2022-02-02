Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл

Кейт Миддлтон оказалась в два раза популярней Меган Маркл у американского общества
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кэтрин одержала очередную победу над герцогиней Сассекской Меган: ее признали самой влиятельной королевской особой. Об этом сообщает The Sun.

Согласно опросу, который провели среди жителей США, Кейт Миддлтон оказалась более чем в два раза популярней Меган Маркл у американского общества. Выяснилось, что супруга принца Уильяма набрала 68 процентов голосов, в то время как жена принца Гарри — всего 31 процент.

Материалы по теме:
Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
Властная красота.Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
3 июня
Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Спрячь от королевыДжинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
10 сентября

Специалист по делам королевской семьи Кристофер Андерсон (Christopher Andersen) связывает спад интереса публики к Маркл из-за прошлогоднего скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня намекнула на расистские настроения некоторых членов семьи ее супруга.

«Кейт стала еще большей суперзвездой, несмотря на то, что еще не посетила США. Она воплощает в себе все, чего американцы ожидают от принцессы, которой суждено стать королевой, а именно, красоту, грациозность и умение правильно общаться», — высказался Андерсон и напомнил, что на данный момент Миддлтон вместе с мужем планируют официальный визит в США.

В июне 2020 года Кейт Миддлтон вновь победила Меган Маркл. Герцогиню признали самой стильной женщиной королевской семьи. В период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, одежда как у герцогини Кембриджской распродавалась в три раза чаще, чем наряды как у Маркл.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Подтверждена подлинность опубликованного ответа США и НАТО по безопасности
Никас Сафронов нашел объяснение малолюдности на похоронах Леонида Куравлева
В Белоруссии задержали уволившегося во время протестов следователя
Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты за рубеж
Звезда «Аншлага» рассказал о жизни на две семьи
Раскрыты главные недостатки беспилотных автомобилей
Российский врач рассказала о симптомах омикрона при повторном заражении
В Москве контактировавшие с больными COVID-19 смогут открыть больничный онлайн
Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилову
Продажи российского зерна рухнули
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.