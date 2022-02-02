Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл

Герцогиня Кембриджская Кэтрин одержала очередную победу над герцогиней Сассекской Меган: ее признали самой влиятельной королевской особой. Об этом сообщает The Sun.

Согласно опросу, который провели среди жителей США, Кейт Миддлтон оказалась более чем в два раза популярней Меган Маркл у американского общества. Выяснилось, что супруга принца Уильяма набрала 68 процентов голосов, в то время как жена принца Гарри — всего 31 процент.

Специалист по делам королевской семьи Кристофер Андерсон (Christopher Andersen) связывает спад интереса публики к Маркл из-за прошлогоднего скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором герцогиня намекнула на расистские настроения некоторых членов семьи ее супруга.

«Кейт стала еще большей суперзвездой, несмотря на то, что еще не посетила США. Она воплощает в себе все, чего американцы ожидают от принцессы, которой суждено стать королевой, а именно, красоту, грациозность и умение правильно общаться», — высказался Андерсон и напомнил, что на данный момент Миддлтон вместе с мужем планируют официальный визит в США.

В июне 2020 года Кейт Миддлтон вновь победила Меган Маркл. Герцогиню признали самой стильной женщиной королевской семьи. В период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, одежда как у герцогини Кембриджской распродавалась в три раза чаще, чем наряды как у Маркл.