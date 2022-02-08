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Посол России признал рост националистических настроений в Казахстане

Посол России Бородавкин заявил, что власти Казахстана не разделяют националистических идей

Фото: rfembassy.kz

Рост националистических и русофобских настроений действительно имеет место в казахском обществе, однако руководство республики не только не разделяет таких идей, но и преследует экстремистов по закону. Об этом в интервью «Независимой газете» заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Дипломат признал, что в стране существуют как организованные русофобские движения, например «языковые патрули», так и бытовой национализм. При этом он подчеркнул, что это явление распространено и в других странах, в том числе России.

«Бороться с этим нам надо совместно, а не путем мегафонных обвинений в адрес друг друга, что лишь обостряет соответствующую проблему», — сказал Бородавкин.

Он добавил, что не получает жалоб от русских насчет притеснений и дискриминации в Казахстане, так как эти граждане имеют своих представителей в органах государственной власти, общественных организациях и СМИ. «Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент Токаев, не приживутся», — подчеркнул посол.

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Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании совета Ассамблеи народа Казахстана потребовал, чтобы исполнительные органы власти и прокуратура жестко пресекали конфликты на этнической почве и иные попытки расшатать общественный порядок. Он также призвал проявлять нулевую терпимость к таким инцидентам.

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Алевтина Запольская
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