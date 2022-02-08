Звезда «Ривердейла» решил избавиться от голливудской виллы

Новозеландский актер, звезда американского телесериала «Ривердейл» Кей Джей Апа решил избавиться от своей виллы в Лос-Анджелесе и выставил ее на продажу. Артист владел недвижимостью около двух лет, пишет Dirt.

Особняк расположен в верхней части района Николс Каньон на Голливудских холмах. Апа вместе с возлюбленной, моделью Кларой Берри приобрели дом незадолго до начала пандемии COVID-19 в 2020 году за 2,5 миллиона долларов. Пара выполнила на территории ремонт и надеется выручить от продажи недвижимости три миллиона.

Вилла площадью 325 квадратных метров окружена деревьям и забором, однако во внутренние помещения легко проникает солнечный свет. В доме есть три спальни и столько же ванных комнат, просторная гостиная с камином, столовая, кухня с изготовленной на заказ мебелью и качественной бытовой техникой, а также уютный домашний кинозал. На втором этаже особняка находятся большая гардеробная и просторная комната в стиле лофт, которую можно оборудовать под кабинет, библиотеку или четвертую спальню.

В интерьере дома использована испанская плитка, темный паркет, старинные светильники, мрамор и французские двери с деревянным каркасом. На крыше виллы есть терраса с диванами, откуда открывается вид на каньон и на бассейн на заднем дворе. Перед домом на участке стоит гараж на четыре автомобиля.

Ранее коллега Кей Джей Апа по телесериалу «Ривердейл», американский актер Коул Спроус приобрел дом на Голливудских холмах. Недвижимость некогда принадлежала сценаристу Милларду Кауфману, который создал персонажа известного мультфильма Мистера Магу. За особняк Спроус заплатил три миллиона долларов.