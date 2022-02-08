Киты-убийцы впервые напали на крупнейшее животное в мире на глазах ученых

Группа исследователей впервые зафиксировала нападение группы косаток, также известных как китов-убийц, на синего кита во время ежегодного обследования побережья Перта. Об этом сообщает Mirror.

На глазах у ученых косатки объединились, чтобы протаранить бок крупнейшего животного в мире, заставив его уйти под воду. Они отметили, что во время охоты косатки даже заплывали в пасть гигантской умирающей жертвы и поедали ее язык.

Изабелла Ривз, аспирантка Университета Флиндерса в Аделаиде, так описала происходившее: «Когда мы прибыли, около 14 косаток напали на кита, причем возглавляли атаку самки. Мы заметили крупную рану на верхней части головы животного, спинной плавник отсутствовал. Следы от зубов были спереди и сзади, там, где когда-то была спина».

Ведущий исследователь Джон Тоттерделл из Исследовательского центра китообразных в Западной Австралии отметил, что после нападений кит истекал кровью и сильно ослабел: это было заметно по его медленной скорости. Ближе к концу охоты самка косатки заплыла в пасть кита, предположительно, чтобы полакомиться языком. Кит практически перестал подавать признаки жизни, и в какой-то момент исследователи окончательно потеряли его из виду. Позже они так и не смогли найти его тушу, зато заметили группу из примерно 50 пирующих косаток.

Синие киты — самые крупные существа из ныне живущих на земле. В дикой природе осталось от 10 до 25 тысяч особей. Косатки — хищные морские млекопитающее отряда дельфиновых. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Среди прочего косатки охотятся на рыбу, тюленей, птиц и черепах. По-английски их называют китами-убийцами.

Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация произошла недалеко от австралийского города Бремер-Бей. Несколько стай косаток в течение трех часов нападали на синего кита, пока он не скрылся под водой. Свидетелями нападения стали 40 туристов.

Также необычное поведение косаток у атлантического побережья Испании и Португалии заметили летом 2020 года. Животные организованно нападали на небольшие яхты, ломали рули и часами били по корпусу с такой силой, что могли развернуть судно. Специалисты выяснили, что во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.