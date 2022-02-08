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В Крыму поставили под вопрос членство Польши в ОБСЕ

Сенатор Ковитиди заявила, что военная помощь Польши Украине противоречит нормам ОБСЕ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Военная помощь Польши Украине ставит под вопрос не только ее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но и само членство страны в организации. Об этом заявила член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ и член Совета федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди, передает РИА Новости.

По словам сенатора, такие действия Варшавы противоречат основополагающему документу ОБСЕ — Хельсинскому заключительному акту.

Ранее Польша поставила Украине ПЗРК, минометы, беспилотники и боеприпасы.

Американские эксперты из издания The Drive оценили польские ПЗРК «Гром» как достаточно эффективные и современные устройства. По их словам, это оружие может быть полезным для Киева в случае гипотетического российского вторжения и способно поражать многие воздушные цели.

В понедельник, 7 февраля, разведка Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о прибытии на Донбасс большого количества польских наемников. На линии соприкосновения были замечены два отряда численностью около 20 человек.

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Роман Кирьянов
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