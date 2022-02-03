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В США оценили оружие из Польши для Украины

The Drive: польские ПЗРК «Гром» были бы очень полезны для Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Гром», которые Польша поставит Украине, были бы очень полезны для Киева сейчас. Возможности, которые польское оружие предоставит Вооруженным силам Украины, оценили в американском издании The Drive.

В публикации утверждается, что Россия в случае возможного вторжения на Украину якобы будет использовать вертолеты и штурмовики, против которых ПЗРК особенно эффективны. «ПЗРК может угрожать всем типам летательных аппаратов, от истребителей до вертолетов, особенно тем, у которых нет надежных систем инфракрасного противодействия», — пишет издание.

Между тем, в публикации отмечается, что не ясно, какие именно модификации «Грома» получит Украина, и насколько эффективными они окажутся против современных российских летательных аппаратов, в том числе беспилотных. Также в издании обращают внимание на сходство «Грома» с ПЗРК «Игла», имеющимися у Вооруженных сил Украины, которое позволяет сократить время на обучение военнослужащих использованию новой техники.

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В октябре 2021 года Defence24 отметило, что максимальная дальность действия российского ПЗРК «Вербы» составляет пять километров, а максимальная высота полета — три с половиной километра. «Если это правда, то польский ПЗРК Piorun лучше своих российских аналогов. И не только российских», — писало польское издание.

В ответ на это в ноябре того же года обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что польский Piorun является лучшим из худших переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и не превосходит российскую «Вербу».

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Иван Потапов
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