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Кожаный комбинезон Кристины Агилеры высмеяли в сети

Кристина Агилера появилась на улицах Лос-Анджелеса в красном комбинезоне с декольте

Фото: Avalon Celebrities / Legion-media

Американская поп-исполнительница Кристина Агилера появилась на публике в откровенном образе и подверглась критике в сети. Снимки фотографов публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 41-летнюю певицу с женихом Мэттью Ратлером на улицах Лос-Анджелеса. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в облегающем кожаном комбинезоне ярко-красного цвета с черным принтом, который оформлен глубоким декольте. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках в тон наряда. Звезда также надела на волосы заколку в виде цветка.

Читатели издания не оценили наряд Агилеры и высмеяли ее образ в комментариях под опубликованными фотографиями. «Она выглядит как клоун, а не сексуальная женщина», «Ей не надоело одеваться таким образом?», «Хэллоуин уже закончился, Кристина», «Может пора начать носить нормальную одежду?», «Скажите ей, что наряд — клоунский», — высказывались они.

В ноябре прошлого года грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети. Знаменитость посетила мероприятие в Лас-Вегасе в бархатном платье Vivienne Westwood с полукруглым декольте. «Почему ее импланты выглядят квадратными?» — критиковали юзеры.

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Майя Пономаренко
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