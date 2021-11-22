Грудь Кристины Агилеры стала предметом обсуждения в сети

Американская певица Кристина Агилера посетила церемонию вручения премии Latin Grammy Awards 2021 в наряде с глубоким вырезом. Ее фотографии публикует Daily Mail.

40-летняя знаменитость появилась на мероприятии в Лас-Вегасе в выполненном на заказ бархатном платье длины макси Vivienne Westwood, которое оформлено длинными рукавами-фонариками из винила и полукруглым декольте. Она также надела босоножки, колье с крестом и несколько колец. Вдобавок на лицо Агилеры нанесли яркий макияж.

Грудь Агилеры стала предметом обсуждения среди пользователей сети, чьи комментарии появились под материалом. «Она была натуральной красоткой с маленькой грудью. Эти импланты чересчур большие для ее фигуры», «Почему ее импланты выглядят квадратными?», «Боже, какая отвратительная грудь», «С такой грудью лучше не носить декольте», — критиковали они.

Ранее декольте Сальмы Хайек также привлекло внимание юзеров. 55-летняя актриса пришла на премьеру фильма «Дом Gucci» в костюме Gucci, который представлял собой топ из синего бархата с геометричным декольте, соединенный с черной длинной юбкой с разрезом и шлейфом. «Ее сделанная грудь выглядит просто омерзительно», — написал один из пользователей.