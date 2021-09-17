Фанаты пристыдили Кристину Агилеру за обильную ретушь на фото в белье

Американская певица Кристина Агилера поделилась фотографией в нижнем белье и возмутила поклонников обилием ретуши. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

40-летняя исполнительница опубликовала серию снимков, сделанных за кулисами ее концерта в Нью-Йорке. Так, на одном из фото звезда запечатлена в полный рост в неоново-желтом лонгсливе с рисунком в виде женской груди, красных трусах, а также лаковых ботфортах на каблуках черного цвета длиной выше колена.

Фанаты обратили внимание на то, что нижняя часть тела знаменитости неумело отредактирована и выглядит, словно нарисованная. По этой причине они пристыдили певицу в комментариях. «Слишком много фотошопа», «Почему ее ноги выглядят нарисованными?», «Я никогда не видела такой ужасной ретуши», «Это такой комбинезон или мне мерещится?», «Какого черта тут происходит?» — отреагировали подписчики.

Ранее в сентябре Кристина Агилера поделилась снимком топлес и взволновала фанатов. На фото исполнительница позирует без бюстгальтера в голубых джинсах. При этом ее обнаженную грудь прикрывают длинные пряди волос. «Ты все так же потрясающе выглядишь», — писали ей поклонники.