Старшая сестра Кардашьян показала фигуру без фотошопа

Телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян, самая старшая сестра в семье Кардашьян, показала фигуру без фотошопа и восхитила фанатов. Кадры публикует издание Daily Mail.

42-летняя знаменитость сфотографировалась на территории дома матери, 65-летней Крис Дженнер, который расположен в городе Палм Спрингс, штат Калифорния. Манекенщица запечатлена напротив бассейна в слитном купальнике ярко-оранжевого цвета бренда Kylie Swim с глубоким декольте и вырезами на талии. Известно, что марка принадлежит ее младшей сестре Кайли Дженнер.

На размещенных кадрах Кардашьян продемонстрировала целлюлит, растяжки и жировые складки на ягодицах, бедрах и животе. Подписчики похвалили звезду реалити-шоу за отсутствие ретуши на фотографиях в комментариях под постом, который набрал больше миллиона лайков.

«Выглядишь просто потрясающе! И при этом естественно», «Ты — модель для подражания», «Спасибо, что в отличие от сестер, показываешь нам кадры без ретуши», «Самая красивая из Кардашьян», «Спасибо за то, что показываешь настоящее тело без фотошопа!», «Просто шикарна», — высказывались поклонники.

В марте фанаты Кортни Кардашьян пристыдили ее за неприличную позу в купальнике. На опубликованном снимке она позирует в латексном слитном купальнике черного цвета собственного бренда Ким Кардашьян Skims. Модель сидит на прозрачном стуле с раздвинутыми ногами.