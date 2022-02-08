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Во Франции призвали Европу сблизиться с Россией

Марин Ле Пен призвала Европу сблизиться с Россией и не бросать Москву в объятия Пекина
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европе необходимо сблизиться и установить хорошие отношения с Россией. К этому призвала европейские страны кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает РИА Новости.

Политик отметила, что Европейский союз (ЕС) на протяжении долгого времени воспринимает Москву как врага. «Необходимо было попытаться сблизить Россию и Европу, чем бросать РФ в объятия Китая, рискуя появлением "империи общих интересов" между странами», — заключила она.

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Вчера

Ле Пен подчеркнула, что история и культура подталкивали Европу к тому, чтобы иметь хорошие отношения с российской стороной. Она отметила, что на месте президента Эммануэля Макрона не допустила бы таких ледяных отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Ле Пен заявила, что плохие отношения с Россией не позволяют Франции иметь больший вес на мировой арене. Она также прокомментировала переговоры по кризису на Украине и призналась в ощущении, будто Франция «села на поезд, опоздав на 13 часов».

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Екатерина Андреева
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