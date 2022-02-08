Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Переезд Порошенко в Россию сравнили с падением Луны на Землю

Политолог Калачев назвал невозможным переезд Порошенко в Россию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко никогда не переедет в Россию. С таким же успехом можно всерьез обсуждать падение Луны на Землю, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Всерьез это воспринимать не нужно, Порошенко в Ростов не переедет, он не окажется в России никогда по определению. Но если бы он оказался, возник бы вопрос: возбудил бы Следственный комитет в отношении него уголовное дело или нет. Я думаю, нет. В конце концов проявили бы благородство по отношению к поверженному противнику», — поделился политолог.

Этого не может быть. С таким же успехом можно обсуждать всерьез падение Луны на Землю

Константин Калачевполитолог

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище Петру Порошенко в России, несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования в Донбассе. Экс-глава Украины ответил, что на Украине «сами разберутся».

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Обвинение считает, что он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона
США впервые в мире запустят ракету на другой планете
Российский биатлонист остался в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2022
Зеленский пообещал украинцам смартфоны за прививки
Лукашенко предложил заочно осудить выехавших из Белоруссии обвиняемых
В Эстонии назвали средство против закрытия российских телеканалов
Назван единственный регион без омикрон-варианта коронавируса в России
Врач назвал подверженную заражению COVID-19 группу людей
Москвичам рассказали о льготе на одну услугу ЖКХ
В КВН высказались о новом ведущем телеигры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.