Переезд Порошенко в Россию сравнили с падением Луны на Землю

Бывший президент Украины Петр Порошенко никогда не переедет в Россию. С таким же успехом можно всерьез обсуждать падение Луны на Землю, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Всерьез это воспринимать не нужно, Порошенко в Ростов не переедет, он не окажется в России никогда по определению. Но если бы он оказался, возник бы вопрос: возбудил бы Следственный комитет в отношении него уголовное дело или нет. Я думаю, нет. В конце концов проявили бы благородство по отношению к поверженному противнику», — поделился политолог.

Этого не может быть. С таким же успехом можно обсуждать всерьез падение Луны на Землю Константин Калачев политолог

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище Петру Порошенко в России, несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования в Донбассе. Экс-глава Украины ответил, что на Украине «сами разберутся».

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Обвинение считает, что он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса.

