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Жилье в новостройках начали распродавать со скидкой

«Ъ»: частные инвесторы начали продавать купленные на фоне льготной ипотеки квартиры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Частные инвесторы, приобретавшие квартиры в новостройках Москвы на фоне льготной ипотеки, начали их распродавать, не дожидаясь дальнейшего роста доходов от таких вложений. Чтобы привлечь покупателей, инвесторы готовы сделать скидку до 15 процентов, сообщает «Коммерсантъ»

В 2021 году в Москве объем переуступок прав по договорам долевого участия (ДДУ) превысил показатели 2020 года на 25 процентов, а показатели 2019 года — на 39 процентов. С начала года количество таких сделок увеличилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, при этом заметно выросло их число в последние три месяца.

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Доля инвесторов среди покупателей жилья в московских новостройках достигла рекордных показателей в 2021 году: каждая пятая квартира приобреталась для сдачи в аренду или перепродажи Теперь же, как считает замдиректора группы SRG Владимир Федянов, инвесторы начали искать другие инструменты и больше не верят в рост на рынке недвижимости. Управляющий партнер «Метриум» Надежда Коркка отметила, что свои ДДУ переуступили и покупатели, которые подобрали для себя другую квартиру.

Инвесторы при переуступке прав обычно делают скидки — в среднем такое жилье обойдется на 15 процентов дешевле, чем у застройщика. Покупатели начинают интересоваться такими предложениями только при снижении стоимости на 10-12 процентов. Недоверие к переуступке прав по ДДУ связано с более высокими ипотечными ставками, а также сопутствующими рисками: собственник может оказаться банкротом, и тогда сделку может оспорить конкурсный управляющий

Ранее в феврале аналитики назвали три новых жилых комплекса в Старой Москве, где квадратный метр недвижимости стоит менее 200 тысяч рублей. Наиболее доступным оказались квартиры в жилых комплексах «Светлый мир. Станция Л» в районе Люблино, «Сказочный лес» в Ярославском районе и «Никольские луга» в районе Южное Бутово.

Нина Ташевская
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