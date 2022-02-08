В КВН высказались о новом ведущем телеигры

Телеведущий и редактор КВН Михаил Марфин отреагировал на информацию о назначении шоумена Дмитрия Нагиева временным ведущим программы, о чем ранее сообщал актер Денис Косяков. В разговоре с изданием «Собеседник» он не подтвердил это заявление.

Марфин заявил, что пока не может комментировать слухи и информацию о новом ведущем программы. «Во-первых, не раскрываем, а во-вторых, еще непонятно. Это все слухи», — высказался он о возможном назначении Нагиева лицом телеигры.

Редактор «Клуба веселых и находчивых» отметил, что несколько человек также предрекали должность ведущего КВН шоумену Ивану Урганту. «Потом выйдет передача, и все все узнают», — подытожил он.

Ранее на информацию о вероятном назначении ведущим КВН ответил Нагиев. В беседе с РИА Новости он сказал, что «нет дыма без огня». Вместе с тем шоумен добавил, что говорить о том, что кто-то может заменить нынешнего главу телеигры Александра Маслякова, преждевременно. «Все свое творчество, как и, думаю, Александр Васильевич [Масляков], выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это», — подчеркнул Нагиев, отвечая на вопрос, как долго он мог бы быть новым ведущим КВН.

О том, что Нагиев может стать новым ведущим, 7 февраля рассказал комик и актер Денис Косяков. По его словам, шоумен будет вести как минимум игры 1/8 финала «Клуба веселых и находчивых».

Масляков 2 февраля в видеообращении рассказал зрителям о своей болезни. Руководитель КВН заявил, что повторно заразился COVID-19. По его словам, пока он соблюдает самоизоляцию, в качестве ведущих программы будут выступать «люди, не чужие игре» или известные кавээнщики.